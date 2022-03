MACERATA CAMPANIA – Brutto incidente ieri sera in via Caserta, a Caturano, Macerata Campania. Un 24enne del posto alla guida della sua lancia Y per cause ancora in fase di accertamento ne ha perso il controllo andando a sbattere contro un muro. Conseguentemente al violento urto la vettura si è capovolta arrestando la sua corsa contro un palo della luce. Trasportato in ospedale, le sue condizioni fortunatamente sembrerebbero non destare preoccupazione.