Perde il controllo dell’auto, si schianta contro il muro di un’abitazione e scappa

E’ accaduto questa notte in via Matteotti

BELLONA – Incidente, questa notte, in via Matteotti a Bellona. Erano da poco passate le due quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una vettura ne ha perso il controllo andandosi a schiantare contro il muro di un’abitazione per poi darsi alla fuga. Questa mattina i proprietari si sono ritrovati con il muretto di casa danneggiato e con pezzi di veicolo davanti al cancello d’ingresso. Acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di risalire al responsabile.