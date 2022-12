Perde il portafogli, va dai carabinieri per la denuncia poi la sorpresa: trovato da una coppia

AVERSA – Un uomo ha perso il portafogli mentre si trovava in via Roma ad Aversa. E’ andato subito dai carabinieri per sporgere denuncia, soprattutto per i documenti custoditi all’interno. Arrivato dai militari, la sorpresa: una coppia aveva già riportato il portafogli trovato in via Roma per restituirlo ai legittimo proprietario. L’uomo ha espresso la sua gratitudine e lanciato un appello: “Vorrei ringraziarli da vicino, offrendo magari un caffè. Di persone oneste e sincere ce ne sono davvero poche. Grazie”.