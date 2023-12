Perseguita l’ex compagna, no al divieto di dimora per il professionista condannato per stalking

L’uomo, non rassegnandosi alla fine della relazione, avrebbe continuato a perseguitare la donna, spiandola, pedinandola ed appostandosi sotto casa.

FORMICOLA Accusato di stalking nei confronti della ex compagna e condannato a un anno e 3 mesi di reclusione (condanna confermata in appello e da pochi mesi devenuta irrevocabile), per il professionista 54enne di Formicola, Giordano Roberto la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il divieto di dimora nel comune di residenza. L’uomo, non rassegnandosi, infatti, alla fine della relazione, avrebbe continuato a perseguitare la donna, spiandola, pedinandola ed appostandosi sotto casa. Visto però che da quegli episodi sono trascorsi 2 anni, la Sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta della Procura, non avendo, il professionista, reiterato il reato.