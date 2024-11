Pesca sportiva al lago. Malore improvviso stronca consigliere comunale

Stava trascorrendo una giornata di relax in compagnia di amici quando è sopraggiunto il malore, inutili i soccorsi

ALIFE – Tragedia ieri mattina presso un lago di pesca sportiva di Alife. Un uomo di 50 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso. Francesco Boemio, questo il suo nome, era in compagnia di amici per una giornata di relax quando è sopraggiunto il malore fatale

Consigliere comunale in quota Italia Viva del Comune di Cardito, in provincia di Napoli, personaggio molto conosciuto della città a nord di Napoli, di cui era stato anche assessore.

Il ricordo del primo cittadino, Giuseppe Cirillo:

“Con il dolore nel cuore apprendiamo della scomparsa del caro amico consigliere Francesco Boemio. Un uomo che ha servito con passione la nostra comunità, ricoprendo con dedizione i ruoli di assessore e consigliere comunale.La sua voce era quella di un amico sincero, sempre pronto ad ascoltare e a lottare per il bene di tutti. La sua scomparsa improvvisa ci ha spiazzato tutti e ci lascia un vuoto incolmabile, ma il ricordo della sua bontà e della sua straordinaria umanità resterà sempre vivo nei nostri cuori. Oggi piangiamo non solo un uomo delle istituzioni, ma un vero amico, il cui sorriso e impegno non dimenticheremo mai. Riposa in pace Francesco.”