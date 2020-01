“Pescato” mentre vende la droga, si scaglia contro i Carabinieri: arrestato dopo una colluttazione

CASTEL VOLTURNO – I Carabinieri della Stazione di Castel Volturno Pinetamare (CE), in viale delle acacie di quella località, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, di Q. P. cl. 1972, residente a Castel Volturno.

L’uomo, notato dai militari dell’Arma aggirarsi con fare sospetto in via delle Acacie, sottoposto a controllo, si è subito mostrato intollerante, cercando di scappare ed usando violenza nei confronti dei carabinieri, che lo hanno subito bloccato e perquisito.



Lo stesso è stato trovato in possesso di gr. 36 di hashish, oltre alla somma in contanti di euro 230,00, ritenuta provento dell’attività illecita.Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.Q.P. è stato accompagnato agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.