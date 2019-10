PEZZOTTO TV. Prime salatissime multe agli utenti

CASERTA – Sono state già disposte le prime sanzioni per gli utilizzatori finali del pezzotto tv. La stangata è stata svelata da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A che in un intervento alla radio ha parlato dell’inchiesta che ha oscurato oltre 700mila utenti.

“C’è un grosso giro di soldi dietro il cosiddetto ‘pezzotto’. – ha detto – Questo è un Paese in cui ciascuno deve fare la propria parte, continuare ad andare avanti con questa forma di consumo è da stupidi. Nelle prossime ore usciranno anche le multe per tantissimi utenti da 2.500 a 25.000 euro a persona. E’ una pena pesante per chi consuma contenuti in questo modo.”

“Il consumo digitale di prodotti illegali lascia un’impronta che dà la possibilità di ricostruire al contrario il flusso del file consumato, dunque restano tracce indelebili. Non è che cancellando la cronologia si riescono a nascondere le tracce, si risalirà e basta”.