SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un violento pestaggio avvenuto alle spalle della villa comunale di Santa Maria Capua Vetere. L’aggressione è avvenuto in via Carlo Santagata. Il 26enne è stato preso a calci e pugni dopo una discussione. Il malcapitato è stato portato in ambulanza nell’ospedale di Maddaloni. Non è grave ma ha riportato contusioni in diverse parti del corpo. Indagini in corso per capire cosa sia accaduto.