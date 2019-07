PIEDIMONTE M. S’impicca sul Monte Muto. Fissati i funerali della madre suicida

PIEDIMONTE MATESE – Si terranno domani, 25 luglio, alle ore 16, nella basilica di San Marcellino a Piedimonte Matese, i funerali di Mariasista Barone, la donna suicidatasi venerdì scorso nel bosco del Monte Muto.

La morte della donna, 40 anni, ha lasciato un intero paese sgomento. Era una donna che conduceva una vita normalissima come migliaia di altre donna ma qualcosa in lei deve essere scattato quando, la settimana scorsa, venerdì, è uscita di casa per recarsi sul Monte Muto e impiccarsi. Il corpo della donna è stato trovato, poi, da alcuni escursionisti. La 40enne lascia il marito e due figli piccoli.