PIEDIMONTE MATESE. Paura fuori alla scuola media: tir pieno di fieno prende fuoco

PIEDIMONTE MATESE – Momenti di vero terrore si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, domenica 11 agosto, a Piedimonte Matese, nella zona della scuola media Vitale. Un camion che trasportava fieno ha preso improvvisamente fuoco e l’autista ha fatto appena in tempo a scendere dal mezzo e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il tir. E’ stato l’uomo stesso ad allertare i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno faticato non poco per domare le fiamme. Ancora poco chiare le cause che hanno innescato il fuoco.