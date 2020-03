PIEDIMONTE MATESE. Solidarietà all’ospedale Ave Gratia Plena. Panificio dona 500 zeppoline per la “festa del papà” ai sanitari

PIEDIMONTE MATESE – Si allunga l’elenco delle donazioni e dei gesti di solidarietà da parte degli imprenditori italiani in campo per aiutare a combattere l’emergenza sanitaria, anche con piccoli gesti di solidarietà come quello lodevole di Piedimonte Matese, che riscalda il cuore.

Questa mattina il gruppo Marro di Piedimonte Matese ha comunicato la propria intenzione di voler donare 500 “zeppoline della festa del papà”, in concomitanza con la ricorrenza, per chi sta vivendo, come medici, infermieri e pazienti, in questo momento, situazioni complicate.



Abbiamo voluto contribuire con un piccolo gesto – hanno dichiarato Pino Marro, Daniela Lombardi ed i dipendenti del noto Panificio Marro – la nostra vicinanza all’intero nosocomio, ed a tutta la comunità matesina in queste ore controverse. Un gesto simbolico di vicinanza a tutta la categoria che in queste ore sta combattendo una vera battaglia, insieme a tutti noi.Voglio ricordare a tutti – ha dichiarato Gianluigi Santillo raggiunto al telefono dalla nostra redazione per un commento a caldo – un pensiero di Madre Teresa di Calcutta: “Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare”. Gesti di solidarietà come quello di queste ore – ha chiosato il consigliere provinciale matesino – non possono che ricordarci di appartenere ad una comunità che affonda le proprie radici nella solidarietà e nella fratellanza, e che in momenti delicati come quello che sta vivendo il Paese vengono alla luce in tutta la propria forza.Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare. Ma a forza di versare gocce, il mare si può anche riempire, concludiamo.