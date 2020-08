PIGNATARO MAGGIORE. Estorsioni e associazione camorristica, due figli del boss Ligato al 41bis. Il terzo completamente libero

PIGNATARO MAGGIORE (tp) – Due figli del boss Raffaele Ligato al 41 bis e uno scarcerato, completamente libero, da qualche giorno. Si trovano ristretti al carcere duro dopo una condanna per estorsione e associazione camorristica Antonio e Felicia Ligato. Invece dopo dieci anni di carcere per fine pena è tornato a casa Piero Ligato (difeso da Carlo de Stavola). Arrestato nel 2010 condannato pure lui per varie estorsioni a vari imprenditori della zona. Il padre è noto per essere stato condannato all’ergastolo per il delitto di Franco Imposimato fratello del giudice Ferdinando che all’epoca indagava sulla banda della Magliana e sul boss siciliano Pippo Calo’.