Ops, la Pignetti usa il sito dell’Asi non per pubblicare gli atti amministrativi ma per annunciare le ultime udienze dei processi costati più di 60 mila euro ai cittadini

CASERTA (g.g.) – Mentre da un lato viene negata ai cittadini l’informazione trasparente sul modo con cui vengono spesi milioni e milioni di euro, di pubblico danaro, il sito dell’Asi, un tempo (non sappiamo se ancora oggi) curato da una mia ex giornalista, Iolanda Chiuchiolo da Benevento, che a me e solo a me deve l’assunzione al Corriere di Caserta e l’esame da professionista, con conseguente contratto, pubblica un notiziario di cronaca giudiziaria, annunciando per il 25 ottobre la conclusione del processo che mi vede imputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della presidente Pignetti.

Rinvio a giudizio che, come ebbi a dire già a suo tempo, avvenne senza che il sottoscritto si avvalesse, così, per noia, perché avevo cose più importanti da fare, del diritto di un imputato di giocare la carta del proscioglimento, chiedendo di essere ascoltato o presentando memorie difensive nei 20 giorni successivi alla chiusura dell’indagine, ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale.

Insomma, un rinvio a giudizio che non poteva essere tale e che nulla significa, dunque, prima di una sentenza che scriverà l’iniziale capitolo, non certo l’ultimo, della lunga querelle giudiziaria del sottoscritto e la presidente dell’Asi che per tutte le denunce ai miei danni ha speso più di 60 mila euro di soldi pubblici.

Piccolo dettaglio, piccola dimenticanza: la presidente non ha mai pubblicato l’articolo che dava notizia dell’archiviazione, senza alcun passaggio processuale, sancita già dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, che conosce meglio le situazioni, a differenza di quella di Benevento che, essendo più sfidante, non è così dentro alle questioni casertane, per altra querela presentata dalla Pignetti.

Per la causa civile abbiamo già detto, in quel contesto il sottoscritto mai si è costituito e mai ha presentato un avvocato, salvo poi adesso cominciare ad occuparsene, dal momento in cui ha presentato un robusto ricorso in corte d’Appello con la citazione di testimoni importantissimi di grande nome e reputazione. Per la precisione, presidentessa Pignetti, e per completezza d’informazione