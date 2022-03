Pirata della strada investe 35enne, il sindaco: “Vada a costituirsi”

CASALUCE – É caccia al pirata della strada che ieri sera ha investito, per poi scappare via senza prestare alcun soccorso, tra via Piro e via Marconi Vincenzo L., il 35enne di Casaluce attualmente ricoverato al Cardarelli di Napoli. Molto presto i carabinieri potrebbero chiudere il cerchio, così il sindaco, Francesco Luongo, ha voluto rivolgere un appello all’investitore: “Ieri sera è stato investito un nostro giovane concittadino. Le sue condizioni sono serie, ma grazie a Dio pare non sia in pericolo di vita. Gli uomini dell’Arma stanno visionando le telecamere della zona per risalire all’investitore, che purtroppo è scappato senza prestare soccorso. Spero che questo post arrivi alla persona e che la stessa vada a costituirsi. Ad ogni modo chiedo a chi abbia visto qualcosa o possa fornire anche qualche indizio, di rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri, questo il numero: 081.8118550.

Al nostro concittadino l’augurio di riprendersi il prima possibile. Forza ragazzo”.