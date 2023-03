Pistola in faccia al contadino per il trattore. A processo noto imprenditore

È stato rinviato a giudizio e dovrà affrontare un procedimento penale per violenza privata

CASAPESENNA – È stato rinviato a giudizio e, quindi, dovrà affrontare un processo per violenza privata Gennaro Garofalo, imprenditore di Casapesenna e residente a Grazzanise.

L’uomo è accusato di aver prima minacciato con un bastone e poi puntato una pistola in faccia ad un altro imprenditore agricolo, quindi, in due diverse occasioni, poiché quest’ultimo transitava con il trattore in una zona che per il Garofalo non poteva essere utilizzata.

Una lite che sarebbe avvenuta sia con l’imprenditore agricolo del trattore, sia con un suo congiunto. I fatti si sono verificati a Brezza, frazione di Grazzanise, e a Marcianise.