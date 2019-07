Pizzo per conto dei Bidognetti. Sconto di pena per Francesco Chianese

PARETE – Accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, Francesco Chianese, 59 anni di Parete è stato condannato, dalla Corte di Appello di Napoli, a 4 anni e 5 mesi di reclusione. I giudici hanno accolto parzialmente le richieste del difensore dell’uomo il quale ha di fatto avuto uno sconto di pena poiché in primo grado aveva avuto una pena di 5 anni e 6 mesi per l’estorsione ai danni di due fratelli titolari di un deposito di materiale edile. Il 59enne è stato coinvolto nell’inchiesta sul pizzo da parte di un gruppo affiliato alla fazione Bidognetti che operava in diversi comuni dell’agro aversano.