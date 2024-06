Politiche sociali, domani l’incontro tra sindaci e funzionari

Riunione tra i quattro Comuni che hanno intenzione di avviare l’azienda speciale per sostituire l’Ambito.

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) È previsto per domani l’incontro tra i quattro Comuni che hanno intenzione di avviare l’azienda speciale per i servizi sociali e quindi sostituire l’Ambito. I comuni di Caserta, quale ente capofila, San Nicola la Strada, Casagiove e Castel Morrone, con i rispettivi sindaci, i funzionari e gli assessori alle Politiche Sociali si incontreranno per discutere del progetto che è ormai un dato di fatto: l’ambito non soddisfa le richieste dell’utenza e i servizi saranno gestiti dal nuovo consorzio.

Per il Comune di San Nicola segue l’incontro l’assessore Alessia Tiscione, a Casagiove insieme al sindaco Peppe Vozza sarà invece presente Tina Altiero. Da Castel Morrone partiranno il responsabile del servizio insieme al sindaco Cristoforo Villano. Il nuovo organismo sovracomunale dovrebbe decollare già il prossimo mese di settembre.