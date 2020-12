Beccato con la droga nascosta nella lettiera del gatto: DENUNCIATO UN 37ENNE

SESSA AURUNCA – La Polizia di Stato di Caserta, nella mattinata del 17 u.s. ha denunciato D.A., cittadino italiano del ’83, abitante nel comune di Sessa Aurunca, per detenzione a fini spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattinata di giovedì, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sessa Aurunca, a seguito di notizie riservate si recava in località Sorbello tenimento del comune di Sessa Aurunca, presso l’abitazione del D.A., con pregiudizi di polizia, al fine di effettuare una perquisizione domiciliare.

A seguito della citata attività di polizia giudiziaria, venivano rinvenute all’interno della camera da letto in uso al denunciato, 1 bustina in cellophane trasparente, già parzialmente utilizzata, contenente polvere di colore marrone del peso lordo di grammi 2 circa ed 1 pezzetto di sostanza vegetale di colore marrone del peso lordo di circa grammi 1.

Continuando nell’espletamento della perquisizione, in una stanza deposito, precisamente nella lettiera del gatto, abilmente occultato, veniva rinvenuto un bussolotto in cellophane trasparente contenente della polvere di colore marrone del peso lordo di circa grammi 5 nonché la somma in contanti di euro 40 suddivisa in banconote di vario taglio e una bilancia elettronica digitale di precisione.

All’esito dell’esame della sostanza rinvenuta, la stessa risultava essere sostanza stupefacente del tipo Hashish e Marijuana.

La persona fermata, accompagnata presso gli uffici di questo Commissariato di P.S., veniva denunciata in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio.