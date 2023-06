Poliziotta uccisa a Roma, il ministro Piantedosi: fatto tragico e sconvolgente

Il titolare del Viminale sul delitto di stamattina nella Capitale.

MARZANO APPIO-PIETRAMELARA Due comunità sconvolte, quella di Marzano Appio, paese in cui era nata Pier Paola Romano (nella frazione di Campagnola) e Pietramelara, cittadina d’origine del marito della poliziotta uccisa stamattina a Roma, Adalberto Montanaro. Sul fatto è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Pintedosi: “Sono profondamente addolorato per quanto accaduto oggi a Roma nel quartiere San Basilio dove una donna appartenente alla Polizia di Stato è stata uccisa da un collega che si è poi suicidato. Si tratta di un fatto tragico e sconvolgente, che vede per l’ennesima volta una donna come vittima. Ai familiari, agli amici e ai colleghi va la vicinanza mia personale e del Ministero dell’Interno.

Intanto il sindaco di Marzano Appio, Antonio Conca, incredulo e scosso per l’accaduto sembra stia chiamando i colleghi del consiglio comunale per valutare la possibilità di dichiarare il lutto cittadino.