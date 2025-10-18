Poliziotto del commissariato di MARCIANISE accusato dall’ex moglie: “Mi perseguita”

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

MARCIANISE – Il procedimento penale a carico di un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Marcianise, Biagio Lauritano, accusato di stalking aggravato dall’ex moglie e difeso dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, proseguirà nonostante la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

Il Gip del Tribunale sammaritano, Angela Mennella, ha fissato un’udienza in camera di consiglio dopo che la persona offesa ha presentato opposizione alla richiesta del Pubblico Ministero. La vicenda, originata da una denuncia depositata oltre tre anni fa, vedrà le parti discutersi all’inizio del nuovo anno.

L’ex coniuge, rappresentata dall’avvocato Martina Piscitelli, sostiene di aver subito una serie di atti persecutori che avrebbero causato ingenti danni, configurando il reato di stalking nella forma aggravata. A supporto delle sue accuse ha presentato diverse testimonianze.

L’indagine ha già avuto ripercussioni sull’ispettore, che nel frattempo ha subito un provvedimento disciplinare da parte del Questore di Caserta. La difesa dell’agente dovrà ora confrontarsi con le richieste della controparte, che in udienza potrebbe chiedere un supplemento d’indagine o l’imputazione coatta.

L’ultima decisione spetta ora al Gip, che al termine dell’udienza dovrà stabilire se disporre l’archiviazione definitiva o rinviare a giudizio l’ispettore.