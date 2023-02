Positivo al Covid violò la quarantena: assolto commerciante

SANTA MARIA LA FOSSA – Positivo al Covid viola l’isolamento per andare a caricare il distributore automatico di sigarette. Per questo il titolare di un tabacchi di Santa Maria la Fossa era finito in giudizio per la violazione del decreto legislativo 19 del 25 marzo 2020 emanato per evitare la diffusione del coronavirus. A far scattare l’indagine a suo carico fu una segnalazione anonima ai carabinieri della stazione di San Prisco. I militari acquisirono le immagini in cui si vedeva una persona recarsi presso il distributore del tabacchi per ricaricarlo.

Nel 2022 la Cassazione ha affermato la depenalizzazione delle inosservanze alle misure di contenimento della diffusione del Covid 19. Tesi, questa, sostenuta anche dal difensore dell’imputato, e per queste argomentazioni il giudice Maisto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha assolto il tabaccaio “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.