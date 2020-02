TRENTOLA DUCENTA – Durante la notte di Carnevale un giovane è precipitato dal primo piano di un palazzo sito in via Nunziale Sant’Antonio, parco Pisanelli. Il ragazzo, di 29 anni, dell’est Europa è stato trovato da alcuni residenti. Sul posto anche i carabinieri. E’ stato condotto nell’ospedale di Aversa in gravi condizioni. Il fatto è accaduto intorno alle 21.