Precipita nel vuoto dal tetto del capannone, 16enne grave in ospedale

Pare che il ragazzo non fosse assunto dall’azienda con cui lavorava.

TEVEROLA (gv) Secondo infortunio sul lavoro in provincia di Caserta. È accaduto intorno alle 12,30 di oggi, a Teverola, presso il capannone della ditta Pre.Art.Metalli. Il sedicenne E.M. di Pianura, si trovava con la ditta Partenopea Impianti e Fotovoltaici, ad effettuare la messa in opera di pannelli fotovoltaici quando, per cause ancora da determinare, precipitava all’interno del capannone attraverso un lucernario per una altezza di circa cinque metri. Il poveretto riportava fratture multiple agli arti e al costato e veniva ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Aversa. Dai primi accertamenti effettuati dal personale del servizio prevenzione infortuni della Asl e dai carabinieri sembrerebbe che il ragazzo non fosse assunto dalla ditta. Sono in corso gli accertamenti del caso.