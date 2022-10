Presi provvedimenti verso lo studente violento. Il video diventato virale

AVERSA – Una ragazzina che butta via dal banco gli oggetti del compagno forse per sedersi da sola, e quest’ultimo che senza alcun riguardo reagisce spintonando via violentemente l’adolescente: ne nasce uno scontro a due in cui gli altri compagni di classe incitano i contendenti a picchiarsi invece di dividerli, quasi come fosse un ring. Il fatto e’ accaduto qualche giorno fa in una scuola superiore di Aversa ed e’ stato ripreso dai cellulari degli studenti e postato sui social, dove e’ diventato virale. Nel video si vede il ragazzo che dopo aver spintonato la compagna, che sbatte la testa contro il muro ma subito si rialza, la prende anche a pugni e calci. La ragazzina si difende come puo’, e solo l’arrivo di un’insegnante fa terminare la lotta. Sono stati poi presi provvedimenti verso lo studente violento.