PRIMASET. Nicola Turco: “È tutto pronto per l’apertura del canale nazionale”

L’editore: “I tempi sono stati lunghi ma in linea con la qualità della Tv nazionale che andrà in onda“. A breve la conferenza stampa con il nuovo direttore responsabile ed editoriale. Si parla di personalità di livello nazionale e internazionale

CASERTA – Il gruppo editoriale Primaset è pronto per l’apertura del canale televisivo nazionale. Il presidente Nicola Turco ha dichiarato che “dopo un anno e mezzo di lavoro preparatorio estenuante, finalmente siamo in dirittura d’arrivo. È tutto pronto per l’apertura e la messa in onda della rete nazionale televisiva. Tra poche settimane nominerò il comitato tecnico scientifico di rilevanza nazionale e subito dopo ci sarà la conferenza stampa di presentazione del direttore editoriale e responsabile, entrambi di primo profilo internazionale, e dei palinsesti con i cast.”

L’imprenditore di Lusciano continua: “Abbiamo approntato un palinsesto di primo ordine, con nomi importanti e programmi in linea con il livello nazionale.” Turco ci tiene a specificare che lui sarà “un editore libero”.

Auguri al gruppo editoriale Primaset che diventerà l’unico ad essere presente sul panorama televisivo nazionale in tutto il sud Italia.