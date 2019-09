Primo liceo in Italia, il Diaz realizza il POLO di DIDATTICA della RICERCA

CASERTA – Anche quest’anno il Liceo Scientifico “Armando Diaz” inaugura il nuovo anno scolastico con una grande novità. Dopo i numerosi successi degli scorsi anni, il Diaz è il primo Liceo in cui viene istituito un polo di ricerca e sperimentazione per ambiti scientifici e umanistici in sinergia con le Università, il CNR e altri Enti . Il prestigioso e antico liceo di Caserta si riconferma dunque quale istituto precursore dell’ innovazione.

La ricerca e la sperimentazione diventano, pertanto, la cifra del nuovo modo di fare scuola, segnando una vera e propria svolta nel mondo della didattica. A volerlo fortemente il Dirigente Scolastico, Luigi Suppa , che ha più volte sottolineato l’importanza di avvicinare i giovani alla ricerca e alla sperimentazione già dall’età di 15-16 anni, e non solo dopo la laurea, come invece solitamente avviene. “La capacità ricettiva e di apprendimento nei giovani di questa età – ha dichiarato il Preside Suppa- raggiunge i massimi livelli”; di qui l’idea di stimolarne la curiositas fornendo loro strumenti metodologici per la ricerca che li metteranno nelle condizioni di affrontare in modo più maturo e consapevole le scelte e le sfide del futuro nel campo della formazione e del lavoro. “ La ricerca e la sperimentazione applicate in ogni settore– ha aggiunto il Dirigente Scolastico, che nei prossimi giorni illustrerà al MIUR tale iniziativa-costituiscono il migliore strumento per garantire il successo formativo degli alunni”.

Già sono in essere Protocolli di Intesa con le Facoltà Universitarie che saranno coinvolte nella didattica attraverso seminari e laboratori rivolti a gruppi di alunni delle varie classi, selezionati in base alle loro inclinazioni e ai successi scolatici. Un percorso didattico, questo, destinato dunque in particolare alla valorizzazione delle eccellenze a cui verrà offerta la possibilità di imparare a ricercare e a condurre uno studio finalizzato ad un risultato di medio e lungo termine. Un ulteriore successo per il Liceo Scientifico “A. Diaz” che sempre di più si distingue per i notevoli risultati conseguiti in tutti gli ambiti.