Processo alle nuove leve dei Bidognetti, il pentito in aula tra molti non ricordo e tante contraddizioni

CASAL DI PRINCIPE – Procede la fase dibattimentale del processo che si celebra presso la Prima sezione, collegio B, del tribunale Aversa-Napoli Nord, presieduta dal giudice Pacchiarini e che vede imputati Angelo Zaccariello, Gabriele Salvatore, Ernesto Corvino, Giovanni Corvino, Giuseppe Spada, Biagio Francescone e Vincenzo Simonelli.

Gli imputati, accusati della riorganizzazione del clan dei Casalesi, fazioni Schiavone e Bidognetti, hanno optato per il rito ordinario, rispetto ai 30 imputati che lo scorso dicembre sono stati condannati nel processo abbreviato svoltosi presso il tribunale di Napoli.

Tante contraddizioni e molti non ricordo sono andate in scena durante in controesame del neo pentito Vincenzo D’Angelo sulle posizioni degli imputati. Si torna in aula nel mese di maggio per l’escussione del pentito Antonio Lanza.