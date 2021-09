MARCIANISE – E’ cominciato il processo in Corte di Appello a carico di Salvatore Belforte, figlio del boss Domenico, e di Giovanna Allegretta, nuora del capoclan. In primo grado i due furono condannati rispettivamente a 3 e 2 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni. L’accusa è aggravata dalla finalità mafiosa per aver favorito il clan Belforte. Una vettura e una ditta edile, secondo le indagini della Dda, sono state intestate a prestanome per evitare sequestri.