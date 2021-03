Pronto a sbarcare in CAMPANIA il vaccino russo Sputnik

REGIONALE – Soresa, la società della Regione che si occupa degli acquisti per le aziende del sistema sanitario locale, ha chiuso l’accordo per la fornitura affidandosi all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). Il contratto è sottoposto a condizione sospensiva e attualmente è dunque “congelato” in attesa della pronuncia degli enti regolatori Ema e Aifa, chiamati a dare il via libera per la somministrazione del siero. La determina dirigenziale è stata firmata due giorni fa dal direttore di Soresa, Michele Ferrara, e conclude una procedura iniziata lo scorso 2 marzo quando la Giunta regionale della CAMPANIA ha demandato a Soresa “ogni adempimento attuativo per la verifica della possibilità di acquisire sul mercato dosi vaccinali ulteriori rispetto a quelle disponibili per il territorio regionale della CAMPANIA”