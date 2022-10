CASERTA – Un casertano di 19 anni è stato denunciato per furto, poiché sorpreso in possesso di una borsa contenente 20 euro contanti, documenti personali e carte di pagamento, poco prima asportate dal cestino di una bicicletta in sosta in Borgo Ognissanti a Firenze. Quanto rinvenuto è stato restituito alla donna, che era rimasta vittima inconsapevole, essendosi fidata nel lasciare la propria bici incustodita mentre acquistava in una panetteria.