Giro di prostituzione tra CASERTA, CAPUA E CASTEL VOLTURNO. Condannato il capo della banda a 8 anni

CASERTA (red.cro.) – Dopo una lunga inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, arriva alla sentenza il processo ai danni di 5 persone, accusati di aver creato un mercato della prostituzione in diverse città della Terra di Lavoro, tra cui Castel Volturno, Caserta e Capua. In queste ore, Corte d’Assise di Napoli ha condannato per sfruttamento della prostituzione cinque persone. Leggermente diverse le pene per i componenti della banda. Il capo ha visto infliggersi una condanna ad 8 anni, 6 per gli altri quattro membri.

La condanna riguarda, come detto, solo l’accusa di sfruttamento della prostituzione, sono infatti caduti gli addebiti relativi alla riduzione in schiavitù e tratta di schiavi.