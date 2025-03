Provato dalla separazione si barrica in casa senza cibo e accusa un malore

I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta per permettere l’intervento dei sanitari del118.

SAN FELICE A CANCELLO – Grande spavento, ieri notte in via Napoli a San Felice a Cancello, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri.

Un uomo poco più che 50enne si è barricato in casa fortemente provato dalla recente separazione con la moglie, dopo circa 30 anni di matrimonio.

Ad allertare le forze dell’ordine i vicini che qualcosa non andava. Sembrerebbe, infatti, che l’uomo non mangiava da giorni tanto da accusare un malore, nè rispondeva al citofono nè al suono del campanello. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta per permettere l’intervento dei sanitari del118. Fortunatamente non si è reso necessario il trasporto in ospedale, l’uomo è stato trovato disteso sul letto ma in condizioni accettabili.