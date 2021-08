PROVINCIA DEVASTATA DAGLI INCENDI. E’ la volta del Monte Maggiore, in pericolo 3 comuni

Anche il Monte Tifata continua a fumare…

ROCCHETTA E CROCE – Un vasto incendio è divampato sulle pendici del Monte Maggiore, nel casertano. Il rogo sta interessando l’area di Rocchetta e Croce, ma si sta velocemente propagando sul versante opposto, quello di Riardo e Pietramelara. Sul posto i vigili del fuoco per sedare, non senza difficoltà, le fiamme. E il Monte Maggiore non è l’unico a bruciare. Dopo giorni di roghi, il Monte Tifata continua a fumare, così come la collina di Santa Maria a Vico.