PROVINCIA. I moderati approvano 3,6 milioni di euro di debiti. Olga Diana “saggiamente” assente, Santagata nel limbo non aderisce a nessun gruppo

CASERTA Con i voti dei cosiddetti moderati, eletti nelle liste di Caserta al centro e La provincia al Centro, Giorgio Magliocca si è visto oggi approvare i 3 milioni e 600mila euro circa di debiti fuori bilancio che appena due settimane fa la sua stessa maggioranza aveva rispedito al mittente. Dunque, nessun problema di numero legale per il presidente della Provincia: assenti i consiglieri del Pd Alessandro Landolfi, Ciro Marcigliano, Stefano Cioffi, Salvatore Lettera ed Enzo Guida; assente anche la moderata Olga Diana del gruppo Caserta al Centro, Gabriella Santillo e Maurizio Del Rosso ma presente il sindaco di Gricignano d’Aversa Vincenzo Santagata, che ha votato sì al riconoscimento dei 5 debiti fuori bilancio, ma non ha ancora sciolto la riserva sul gruppo di appartenenza. Santagata ha detto sì a quei debiti e lo stesso hanno fatto i consiglieri Angelo Campolattano (La Provincia al Centro), Pasquale Crisci, Vito Marotta, Massimo Russo, Giovanni Iovino, Michele Falco e Marcello De Rosa. Otto assenti, otto sì ai debiti e con il voto di Magliocca, presidente del consiglio provinciale, quei milioni di euro verranno ora iscritti al bilancio.

Candidato alle ultime elezioni politiche dal Pd, ci si aspettava che aderisse al gruppo dem, ma, per il momento, Santagata, ha deciso di restare nel limbo, probabilmente su consiglio del suo amico Giovanni Zannini.

Stamattina, ad ogni modo, il consiglio provinciale ha dato il via libera ai cinque punti all’ordine del giorno, tutti relativi a debiti fuori bilancio, per un ammontare complessivo di 3 milioni e 642mila euro. Questi i debiti approvati: riconoscimento di debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00- Imposte di registro D.P.R. 131/1986 – Atti dell’Autorità Giudiziaria relativi alle annualità 2015/ 2022 – Settore Viabilità. Allegati 1) Importo € 498.647,22; riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2009 all. a), 2010 all. b), 2011 all. c), 2012 all. d), 2013 all. e), 2 014 all. f), 2015 all. g) Settore Viabilità. Allegati n.7. Importo € 915.082,62; riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2016 all. h), 2017 all. i), 2018 all. l) – Settore Viabilità. Allegati n.3. Importo € 1.520.980,12; riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2019 all. m), 2020 all. n), 2021 all. o) e 2022 all. p) – Settore Viabilità. Allegati n.4. Importo € 674.192,52; riconoscimento di 34mila 412 euro per sentenze esecutive relative agli anni 2019-2022 del settore Ecologia.