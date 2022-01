PROVINCIA Incarichi dirigenziali: il presidente Giorgio Magliocca “rimescola le carte”, Giovanni Solino riconfermato direttore del Museo campano

In calce all’articolo il decreto n.1 del 7 gennaio scorso, si attende il conferimento della nomina di direttore dell’Agis, l’Agenzia gestione impianti sportivi di Caserta, oggi affidata a Gerardo De Rosa.

CASERTA (rita sparago) Con decreto n.1 dello scorso 7 gennaio, il presidente della Provincia Giorgio Magliocca ha provveduto dalla rideterminazione degli incarichi dirigenziali in seno all’ente, resasi necessaria anche dalla messa in quiescenza del dirigente Aniello De Sarno.

Approvati nel marzo del 2021 il Piano triennale del fabbisogno del personale ed il Piano delle assunzioni per l’anno 2021, quest’ultimo prevedeva l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente amministrativo; nelle more dell’espletamento del concorso, si era già stabilito di procedere con un incarico al personale interno di categoria D. Per tale ragione, il 27 dicembre scorso è stato attribuito a Giovanni Solino, nelle more dell’espletamento del concorso, l’incarico temporaneo di dirigente amministrativo per la direzione del settore Pianificazione territoriale Ambiente ed Ecologia.

Dal primo gennaio del 2022, dicevamo, il dirigente Aniello De Sarno è stato collocato in quiescenza e, per tale ragione, si è resa necessaria la redistribuzione dei suoi incarichi e delle sue funzioni di Capo dipartimento Area amministrativa, dirigente Settore Organizzazione e Personale, dirigente Servizi agli Enti e alla Collettività, dirigente Affari generali ed Istituzionali. All’ingegnere Gerardo Palmieri sono stati affidati gli Affari generali ed Istituzionali, Organizzazione e Personale; all’ingegnere Paolo Madonna i Servizio agli Enti e alla Collettività. In via sperimentale, poi, e fino al 21 maggio 2022 a Palmieri è stato anche affidato l’incarico di Capo dipartimento area amministrativa. Sempre fino al 31 maggio è stato conferito a Giuseppe Vetrone l’incarico di capo di gabinetto ed a Luigi Iannone quello di comandante della Polizia provinciale. Per la durata di un anno, invece, ad Emilia Tarantino è stato riassegnato il settore Legale, a Giuseppe Vetrone il settore Bilancio e Programmazione, Entrate e tributi, Provveditorato ed Economato. A Gerardo Palmieri Partecipazione societarie, Viabilità e Trasporti, Ambiente ed Ecologia. A Paolo Madonna l’Edilizia.

Con effetto immediato – e quindi dal 7 gennaio 2022 – e per la durata di un anno sono stati conferiti gli incarichi di Capo dipartimento Area tecnica a Paolo Madonna; Capo dipartimento Area economia e finanze a Giuseppe Vetrone; Datore di lavoro, Istruttore direttivo tecnico cat. D a Giuseppe Falco; Direttore del Museo provinciale campano di Capua a Giovanni Solino. Confermato capo di gabinetto aggiunto il dipendente Michele Di Bernardo con profilo di cat. C e mansioni superiori proprie della cat D. Successivamente Magliocca dovrà conferire con proprio provvedimento l’incarico di direttore dell’Agis, Agenzia gestione impianti sportivi di Caserta, attualmente affidato a Gerardo De Rosa.

Qui sotto il decreto del presidente della Provincia

Decreto n. 1-Pres del 7.1.2022