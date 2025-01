PUC, approvato il piano: stop al cemento

Ma alla riunione di giunta restano assenti il sindaco e l’assessora Castiello

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE (Debora Carrano) – È stata una delle ultime delibere del 2024: l’adozione del Puc, o meglio dello strumento urbanistico che avvia l’iter per la definitiva approvazione. Prima infatti, occorre passare alla fase delle osservazioni, da parte del Consiglio Comunale, entro il 30 giugno 2025. Ma alla riunione di giunta che ha dato l’avvio alla procedura, restano assenti il sindaco Peppe Vozza e l’assessora Castiello.

Nonostante l’assenza, il sindaco Peppe Vozza non si è fatto mancare una breve dichiarazione: “si tratta di una tappa fondamentale, uno degli obiettivi primari per la città, centrati dall’Amministrazione comunale”.

In poche parole, gli obiettivi del piano, tra cui quello di “comprimere il consumo di suolo, provvedendo piuttosto alla riqualificazione e al riassetto dell’esistente”. Stando infatti alla nota diffusa dal sindaco, “le linee direttrici puntano alla promozione del recupero e del riuso compatibile di tutti gli edifici sottoutilizzati, la riqualificazione degli insediamenti attraverso il ridisegno delle aree pubbliche percorribili, attivando progetti che attengono a spazi aperti (strade, percorsi pedonali, piazze, verde di arredo), l’incremento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche per il soddisfacimento dei bisogni pregressi di servizi e privilegiando interventi che vadano a consolidare, da una parte, le relazioni con il paesaggio e le aree collinari, per definire percorsi di significativa valenza ambientale e, dall’altra, le connessioni tra aree centrali e aree periferiche”.

A sollevare i problemi di ordine politico è invece Cristian Gallo. Il consigliere di Libera punta infatti prima il dito sul sindaco: “Spieghi ai suoi concittadini e soprattutto ai suoi elettori, il motivo della sua assenza in giunta. – Ha detto, poi concludendo sull’assenza della Castiello – L’assenza dell’assessora dimostra chiaramente la mancata coesione dell’Amministrazione su un argomento di primaria importanza. Ho i miei dubbi che in consiglio comunale avranno i numeri”.