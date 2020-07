VITULAZIO – Un imprenditore di Vitulazio è stato arrestato l’altra sera per aver puntato la pistola contro la moglie, al termine di una lite. La donna è poi fuggita col figlio e ha dato l’allarme. I carabinieri hanno disarmato l’uomo che ora si trova in carcere in attesa della convalida. E’ titolare di un’attività nel settore della rivendita di auto. La pistola è regolarmente detenuta.