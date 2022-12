Qualità della vita, Caserta in fondo alla classifica del Sole 24Ore

Su 107 province, Terra di Lavoro si posiziona 99esima, ultima tra le cinque province della Campania. Una classifica che certo non ci stupisce.

CASERTA Il Sole 24 Ore stila l’annuale classifica della qualità della vita nelle province d’Italia e Caserta, manco a dirlo, è tra le ultime: 99esima su 107 province, seguita solamente da Enna, Taranto, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Foggia, Caltanissetta, Isernia e Crotone. “L’eredità lasciata dal Covid e i primi segnali di recessione economica. La crisi inizia a mordere sul territorio, soprattutto nel Mezzogiorno, allargando il divario con il resto del Paese. Affiorano i primi sintomi di una popolazione sotto shock per la corsa dei prezzi: le famiglie restano schiacciate sotto il peso di un’inflazione mai così alta dai primi anni Ottanta e il caro energia si abbatte su imprese e amministrazioni locali, in difficoltà nella gestione dei budget. Di questi fenomeni è cartina di tornasole la 33ª edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore. L’indagine fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022”.

Questa

la premessa fatta dal quotidiano economico nazionale, ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione casertana. Tra le cinque province campane, Caserta è ultima, risultando 95esima per ricchezza e consumi (pur avendo scalato 8 posizioni in questo stesso indicatore, lo scorso anno). 41esimo posto per affari e lavoro (?), 93esima per giustizia e sicurezza, 85esima per demografia e società, 103esima per ambiente e servizi, 91esima per cultura e tempo libero.