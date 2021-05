Quarantenne tenta il suicidio. Arrivano i carabinieri e lui ne ferisce uno

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Uomo disperato tenta il suicidio. Ieri all’ora di pranzo, intorno alle 13:15 circa in via E. De Nicola a Trentola Ducenta, un 40enne esasperato presso il campo sportivo ha cercato di togliersi la vita, alcuni passanti temendo per l’uomo hanno allertato i soccorsi e i carabinieri, che giunti sul posto lo hanno fermato, evitando che commettesse l’insano gesto, il 40enne ha reagito ferendo uno dei militari, che è stato medicato sul posto. Mentre il 40enne è stato trasportato al Moscati di Aversa per essere visitato e capire i motivi di tale decisione estrema. Attimi di terrore in paese, fortunatamente l’uomo sta bene.