Malviventi armati tentano irruzione in casa di un’anziana donna

PARETE – Malviventi armati tentano irruzione nell’appartamento di un’anziana donna a Parete. A raccontarlo è la nipote con un post in un gruppo Facebook:

“Oggi è stata sfiorata una tragedia. In via Marco Polo , Ore 13 :45 ,un Audi A3 blu metallizzata con a bordo 4 malviventi armati di pistole scendono fuori casa mia e forzano il cancello , tentando di entrare giù, da mia nonna, una donna indifesa di 84 anni, fortunatamente ci siamo accorti del fatto dati i rumori, abitando al piano superiore, e fortunatamente il solo inveire contro di loro ha fatto sì che scappassero via.

Non oso immaginare se non ci fossimo stati, cosa sarebbe successo.