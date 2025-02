Questura di Caserta: “Effetto personale”, il Questore partecipa al dibattito con gli studenti del Liceo artistico “San Leucio”

Nell’ambito della campagna “Questo non è amore” della Polizia di Stato

CASERTA – Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha preso parte, da stamattina, alla prima delle due giornate sul tema della violenza di genere, organizzate presso il “Teatro città di pace” di Caserta dall’associazione culturale Ali della mente e dal Liceo artistico “San Leucio”, guidato dalla Dirigente, prof.ssa Immacolata Nespoli, che, da anni, ha attivato l’“Osservatorio di genere” per monitorare e dare supporto agli studenti in difficoltà.

Durante l’evento, è stato proiettato il cortometraggio “Effetto Personale”, dedicato alla cultura dell’amore e della sicurezza e realizzato a Caserta dall’associazione culturale “Ali della mente”, in collaborazione con la Questura di Caserta, nell’ambito della campagna “Questo non è amore” della Polizia di Stato, e lo spot “Un bacio si dà in due, uno schiaffo no”, presentati

per la prima volta al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere il 26 novembre scorso. La proiezione è stata occasione per coinvolgere gli studenti a temi sensibili e di attualità, come il contrasto alla violenza di genere.