Raffica di furti in casa. E’ caccia alla pericolosa banda dell’Alfa 147 nera

CELLOLE – FALCIANO (Maria Assunta Cavallo) – Una settimana da incubo quella vissuta dai cellolesi, a causa dei numerosi furti in abitazione messi a segno da un gruppo di malviventi ancora in circolazione. A seguito di questi episodi criminosi che hanno colpito la città, è dovuta intervenire anche la Sindaca Cristina Compasso, che riguardo al tema della sicurezza, ha richiesto un maggiore pattugliamento del territorio. Vista l’emergenza, anche la Protezione Civile si è impegnata a coadiuvare l’attività di controllo e di vigilanza. A Falciano del Massico è caccia invece ad una banda di ladri pericolosissima, che con volto coperto da passamontagna, sta terrorizzando i cittadini costretti a ronde notturne per salvaguardare le proprie abitazioni. I malviventi si spostano a bordo di un’Alfa 147 nera con doppia targa, intravista aggirarsi all’alba di oggi anche nella piccola cittadina di Casanova.