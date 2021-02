SAN MARCO EVANGELISTA – Sarebbe una lite con il suo convivente il motivo per cui una giovane di 24 anni è stata portata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La ragazza è rimasta ferita intorno alle ore 3 di ieri notte, come detto, dopo un’accesa discussione in casa.

Non sappiamo se la giovane ha sporto denuncia o se questo sarà uno dei casi di violenza tra le mura domestiche che finisce nel dimenticatoio.