MACERATA CAMPANIA – Un ragazzino è caduto dall’altalena del parco giochi comunale a Macerata Campania. E’ successo alla Vigilia di Natale in piazza Giovanni Paolo I. In ospedale a Napoli è stato in coma farmacologico, poi ieri la buona notizia di un miglioramento, data dalla madre: “Mi si è fermato il cuore per qualche giorno, ma stamattina batte fortissimo… Si è svegliati, grazie a tutti per le chiamate e i messaggi. Torniamo presto”.