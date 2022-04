Ragazzino investito e ferito, torna a casa. La madre: “Grazie a chi l’ha soccorso”

ORTA DI ATELLA (Lidia de Angelis) Ragazzino viene investito soccorso è salvo per miracolo. Lo scorso 15 aprile un ragazzino Domenico, è stato investito, finendo per terra dolorante e sanguinante, fortunatamente molti tra i presenti lo hanno soccorso e chiamato i sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale. Le ferite e lesioni riportate non sono gravi da far temere per la sua vita, infatti la madre del ragazzo sui social ha voluto ringraziare quanti hanno aiutato il figlio e rassicurato sulle sue condizioni.

Domenico è tornato a casa, ci vorrà un pò per riprendersi ma è vivo. Questo il post della madre L. Cristina “Ringrazio tutte le persone che hanno soccorso mio figlio Domenico ,siete stati meravigliosi vorrei ringraziarvi uno ad uno ma non conosco l’entità di tutti .Domenico è tornato a casa oggi pomeriggio si riprenderà ci vorrà un po’ di tempo ma per fortuna è vivo ,grazie mille a tutti!“