Ragazzo di 16 anni scompare nel nulla. L’appello del padre per ritrovarlo

AVERSA – Non si hanno più notizie di un giovane di 16 anni di Aversa. E’ stato il padre a lanciare un appello sui social, per ritrovare il figlio: “E’ scomparso mio figlio Renato di 16 anni, spesso fa il dj. E’ stato visto l’ultima volta lunedì 25 novembre al liceo artistico di Aversa“. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero telefonico inserito nell’annuncio comparso sui social e che pubblichiamo integralmente qui in basso.

PREGO GENTILMENTE DI condividere e' scomparso mio figlio Renato Menale di eta' 16 anni spesso fa il dj .. e' stato visto… Pubblicato da Elio Menale su Martedì 26 novembre 2019