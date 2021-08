RAGAZZO UCCISO IN VIA VICO. Giovane promessa della boxe, in tanti piangono Gennaro 29 Agosto 2021 - 13:30

CASERTA – In questi minuti potrebbe arrivare la notizia del fermo di quello che è ritenuto il ragazzo che ha ucciso Gennaro Leone, 18 anni, accoltellato mortalmente nella notte scorsa nel cuore della movida del capoluogo. Il mondo del pugilato locale e nazionale è in lacrime dopo la notizia della scomparsa del giovane, boxer dalle grandi speranza allenato dal coach Antonio Coppola, colui che lo stava portando nel mondo del nobile sport. Tra i messaggi di cordoglio arriva anche quello della federazione italiana di Pugilato, che piange una sua futura stella: “Che la terra ti sia lieve, piccolo Campione. Il mondo pugilistico Nazionale si stringe attorno alla famiglia Leone e alla ASD Energy Boxe Caserta per la scomparsa di Gennaro. RIP Campione”. Ma tante anche le associazioni sportive che si stanno stringendo intorno alla Energy, la scuola Tixon, mister Coppola e tutta la famiglia Leone, praticamente la seconda famiglia sportiva si è unita a quella di Gennaro.