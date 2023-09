Raggiunto da un proiettile mentre è in campagna: corsa in ospedale per ex consigliere 20 Settembre 2023 - 22:25

. DRAGONI – Si trovava nel suo terreno per fare alcuni lavori quando improvvisamente ha accusato un forte dolore all’addome ed ha visto i suoi vestiti macchiarsi di sangue. Scattato l’allarme sul posto si sono portati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Pasquale Biasucci è stato colpito da un proiettile. Le sue condizioni al momento Sembrerebbero essere stabili e non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Alvignano