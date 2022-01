SAN PRISCO – Ormai sono settimane che quasi quotidianamente ci ritroviamo a dare notizia di cimiteri razziati. Anche questa notte si è consumato un raid, l’ennesimo nella nostra provincia, nel cimitero di San Prisco. Ignoti sono entrati nel camposanto e hanno preso di mira le cappelle con porte d’ingresso in vetro che sono state mandate in frantumi trafugando cerniere e serrature in ottone e rame. Diverse le cappelle danneggiate e saccheggiate.