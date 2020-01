Raid in via Musone. Baby gang danneggia le auto in sosta 23 Gennaio 2020 - 18:02

CASAPULLA – Ci potrebbe essere una baby gang scatenata dietro ai continui raid alle auto in sosta a Casapulla. In via Musone, infatti, sono stati presi di mira i vetri di un’auto, distruggendoli. L’ennesima denuncia arriva su Facebook. E gli episodi si stanno ripetendo troppo spesso negli ultimi tempi.